Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, EuroLeague'in 11. haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 11. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.
KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Stark Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.
KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında Sırbistan'ın Partizan ekibini mağlup etmişti.
Lacivert-beyazlı ekip, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada, ev sahibi ekip 3 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 14 müsabakada Anadolu Efes'in galibiyetlerde 10'a 4 üstünlüğü bulunuyor.
AVRUPA KUPALARINDA 812. RANDEVU
Anadolu Efes, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 812. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 811 karşılaşmada 460 galibiyet ve 351 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 564. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 303 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 260 kez rakiplerine mağlup oldu.
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