Kocaelispor'daki Habib Keita krizinde dikkat çeken iddia: 'Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş'

"Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Akıl tutulması diyebiliriz buna. Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor. Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor ama menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Kocaelispor olarak hukuki işlemleri başlatacağız.

"Transfer teklifi olduğu söyleniyor, 3-4 kulüple görüşüldüğü ifade ediliyor ama şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok. Dönerse Kocaelispor'un faydasına olacak şeyleri düşünürüz, gerekirse affederiz. Problem değil. Gerekirse takıma katarız. Bununla ilgili henüz bir karar almış değiliz ama mutlaka bir yaptırım olacaktır. Bu yaptırımın ölçeğini şu anda bilmiyoruz ancak geldikten sonra, eğer gelirse, o zaman değerlendiririz. Hata yaptığını söylerse biz de oturur, düşünürüz. Tekrar takıma katmak isterim, faydalı bir oyuncu. Dolayısıyla uzun süre cezalandırmak da bize çok bir şey katmaz."