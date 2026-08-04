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Kocaelispor'daki Habib Keita krizinde dikkat çeken iddia: 'Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş'
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Kocaelispor'daki Habib Keita krizinde dikkat çeken iddia: 'Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş'

4.08.2026 13:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kocaelispor'daki Habib Keita krizinde dikkat çeken iddia: 'Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş'

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Habib Ali Keita’nın takımdan izinsiz ayrılmasına ilişkin, "Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik" dedi.

Kocaelispor'daki Habib Keita krizinde dikkat çeken iddia: 'Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş'

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kadro dışı bırakılan Habib Ali Keita'nın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor'daki Habib Keita krizinde dikkat çeken iddia: 'Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş'

Keita'nın ayrılığının arkasında aşk iddiasının bulunduğunu söyleyen Durul, oyuncuyla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını ancak geri dönüş ihtimaline de kapıyı kapatmadıklarını kaydetti.

Kocaelispor'daki Habib Keita krizinde dikkat çeken iddia: 'Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş'

Recep Durul, hazırlık kampına katılmayan Habib Keita'nın nerede olduğuna ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Akıl tutulması diyebiliriz buna. Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor. Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor ama menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Kocaelispor olarak hukuki işlemleri başlatacağız. 

Kocaelispor'daki Habib Keita krizinde dikkat çeken iddia: 'Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş'

"Transfer teklifi olduğu söyleniyor, 3-4 kulüple görüşüldüğü ifade ediliyor ama şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok. Dönerse Kocaelispor'un faydasına olacak şeyleri düşünürüz, gerekirse affederiz. Problem değil. Gerekirse takıma katarız. Bununla ilgili henüz bir karar almış değiliz ama mutlaka bir yaptırım olacaktır. Bu yaptırımın ölçeğini şu anda bilmiyoruz ancak geldikten sonra, eğer gelirse, o zaman değerlendiririz. Hata yaptığını söylerse biz de oturur, düşünürüz. Tekrar takıma katmak isterim, faydalı bir oyuncu. Dolayısıyla uzun süre cezalandırmak da bize çok bir şey katmaz."

İlgili Konular: #Kocaelispor #Recep Durul #Habib Ali Keita

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