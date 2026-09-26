Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaelispor'dan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması

Kocaelispor'dan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması

26.09.2026 19:19:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kocaelispor'dan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Tanguy Zoukrou ve Massadio Haidara'nın sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kocaelispor Kulübü, Tanguy Zoukrou ve Massadio Haidara'nın sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Tanguy Zoukrou'nun 18 Eylül'de sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Tanguy Zoukrou'nun yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda hamstring kas grubunda Grade 3C yaralanma tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Massadio Haidara'nın 19 Eylül'de oynanan Gaziantep FK müsabakasında sağ kalça bölgesindeki ağrı nedeniyle oyundan alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncumuz Massadio Haidara'nın yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ rektus femoris proksimal tendon direkt başında rüptür saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

İlgili Konular: #Kocaelispor #sakatlık #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Fenerbahçe Tarfin, lige Emlak Konut galibiyetiyle başladı
Fenerbahçe Tarfin, lige Emlak Konut galibiyetiyle başladı Fenerbahçe Tarfin, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Emlak Konut'u 87-78 mağlup etti.
Slovenya - İskoçya maçında gol sesi çıkmadı
Slovenya - İskoçya maçında gol sesi çıkmadı UEFA Uluslar B Ligi Grup 1'in ilk haftasında Slovenya ile İskoçya golsüz berabere kaldı.
Ceza iddialarının ardından Rodri'den Manchester City açıklaması: 'Kazandıklarımızı elimizden alamazlar!'
Ceza iddialarının ardından Rodri'den Manchester City açıklaması: 'Kazandıklarımızı elimizden alamazlar!' Barcelona forması giyen Rodri, eski kulübü Manchester City'nin finansal usulsüzlük yaptığına inanmadığını belirtirken, kulübün kazandığı kupaların geri alınması ihtimaline de tepki gösterdi.