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Kocaelispor'dan Habib Keita kararı

Kocaelispor'dan Habib Keita kararı

5.09.2026 13:38:00
Güncellenme:
AA
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Kocaelispor'dan Habib Keita kararı

Kocaelispor, Malili futbolcu Habib Ali Keita'nın sözleşmesini tek taraflı ve haklı nedenle feshettiğini açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Habib Ali Keita'nın sezon öncesi hazırlık kampları ile antrenmanlara izinsiz ve mazeretsiz olarak katılmadığı için sözleşmesini tek taraflı ve haklı nedenle feshettiğini açıkladı.

Futbolcunun, bu sezonki müsabakalara da katılmadığı aktarılan açıklamada, kendisine sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda ihtarnameler gönderildiği belirtildi.

Keita'nın, gönderilen ihtarnamelere rağmen sözleşmeden doğan edimlerini ağır ve ısrarlı şekilde ihlal ettiği savunulan açıklamada, bu durumun taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin Kocaelispor açısından devamını çekilmez hale getirdiği kaydedildi.

Bu gerekçelerle sözleşmenin kulüp tarafından tek taraflı ve haklı nedenle feshedildiği belirtilen açıklamada, "Kulübümüz tarafından futbolcu hakkında ve müteselsil sorumluluk ilkesi mucibince feshi müteakip olması halinde futbolcu ile ilk sözleşmesel ilişkiye girecek üçüncü kulübe FIFA Futbol Mahkemesi nezdinde sportif ceza ve tazminat talepli dava ikame edilecektir" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #Kocaelispor #Fesih #Habib Ali Keita

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