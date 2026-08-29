Kocaelispor, Konyaspor'u 2 golle mağlup etti

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1 ile Kocaelispor oldu.
Konyaspor, Tanguy Zoukrou'nun 39. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibi Konyaspor'da ikinci yarının başında oyuna dahil olan Enis Bardhi, 48. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Kocaelispor, Massadio Haidara'nın 72. dakikada attığı golle Konyaspor karşısında 1-1'i buldu. Konuk ekip Kocaelispor, 86. dakikada Metehan Altunbaş'ın golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Konyaspor, 3 hafta sonunda puansız kaldı. Kocaelispor, puanını 6'ya yükseltti.
Ligin gelecek haftasında Konyaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u konuk edecek.