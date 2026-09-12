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Kocaelispor maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı
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Kocaelispor maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

12.09.2026 17:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Kocaelispor maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un kritik karşılaşmada yeni transfer Rafael Leao'ya forma şansı vereceği iddia edildi.

Kocaelispor maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Kocaelispor maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e yenilen Galatasaray, kazanarak moral bulmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.

Kocaelispor maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. 

Kocaelispor maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

Defansın sağında Roland Sallai, solunda Eren Elmalı forma giyecek. Savunmanın ortasında Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs yer alacak.

Kocaelispor maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

Orta sahada Lucas Torreira - Gabriel Sara ikilisinin önünde Aleksey Batrakov görev yapacak. Hücum hattının sağında Yunus Akgün, solunda Rafael Leao oynayacak. 

Kocaelispor maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

İleri uçta ise Barış Alper Yılmaz forma giyecek.

Kocaelispor maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Ağrıları devam eden Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise maç günü belli olacak.

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