Kocaelispor maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.
Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e yenilen Galatasaray, kazanarak moral bulmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak.
Defansın sağında Roland Sallai, solunda Eren Elmalı forma giyecek. Savunmanın ortasında Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs yer alacak.
Orta sahada Lucas Torreira - Gabriel Sara ikilisinin önünde Aleksey Batrakov görev yapacak. Hücum hattının sağında Yunus Akgün, solunda Rafael Leao oynayacak.
İleri uçta ise Barış Alper Yılmaz forma giyecek.
Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Ağrıları devam eden Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise maç günü belli olacak.