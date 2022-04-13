Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı
Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Yeşil-siyahlı kulüp geçen hafta oynanan Bursaspor maçının ardından görevinden ayrılan Mehmet Altıparmak’ın yerine, teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Kocaelispor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Teknik Direktör Fırat Gül ve ekibi ile 2022-2023 sezonu opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Ayakkabıyı kapıp kaçan köpek gülümsetti
- Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 9 yaralı
- Kadınların gizlice videolarını çeken 2 kişi gözaltında
- Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı
- Suvla Gölü'nün misafiri flamingolar geldi
- Aracıyla çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı
- Yunuslar tur teknesine eşlik etti
- Erken seçim sorusuna böyle yanıt verdi
- Kız öğrenciler matematikte tarih yazdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet 5 milyon TL harcamış
- Kocaelispor'da Fırat Gül dönemi
- Küresel piyasalarda 'ABD enflasyonu' etkisi
- Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 9 yaralı
- Petrolde Putin yükselişi
- Ankara'da korkutan kaza: Önce ATM'ye sonra araca çarptı
- Fırının kapısını açık buldular, kasadan para çaldılar
- Dolarını TL'ye çeviren şirketlere vergi istisnası
- Holding patronu uyuşturucu baronu çıktı
- Koronavirüsün bilinmeyen semptomları açıklandı