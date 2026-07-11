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Kocaelispor yeni sezon formalarını tanıttı

Kocaelispor yeni sezon formalarını tanıttı

11.07.2026 22:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kocaelispor yeni sezon formalarını tanıttı

Trenyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezonda giyeceği 3 formayı paylaştığı videoyla tanıttı.

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Kocaelispor sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Yıllar geçse de geçmişten iz taşır hayatımız, 60 yıldır bu şehrin kalbinde yalnızca biz varız" ifadelerine yer verildi.

İç saha, deplasman ve alternatif formanın tanıtım videosunda Kocaelispor'un eski kalecisi Sümer Yüzer ve eski futbolcusu Senad İbriç Yüksel, yönetmen Onur Ünlü, dizi oyuncusu Serkan Börekyemez de yer aldı.

İşte Kocaelispor'un paylaşımı:

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