Kocaelispor yeni sezon formalarını tanıttı

Kocaelispor sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Yıllar geçse de geçmişten iz taşır hayatımız, 60 yıldır bu şehrin kalbinde yalnızca biz varız" ifadelerine yer verildi.

İç saha, deplasman ve alternatif formanın tanıtım videosunda Kocaelispor'un eski kalecisi Sümer Yüzer ve eski futbolcusu Senad İbriç Yüksel, yönetmen Onur Ünlü, dizi oyuncusu Serkan Börekyemez de yer aldı.

İşte Kocaelispor'un paylaşımı: