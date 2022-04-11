Kocaelispor’da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da alınan başarısız sonuçlar ve oynanan kötü futbolun ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden ve son haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından 17’nci sıraya kadar gerileyen Kocaelispor’da teknik direktör Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi.
Dün alınan Bursaspor mağlubiyetinin ardından Mehmet Altıparmak ve kulüp yöneticileri gece geç saatlerde toplantı yaptı.
Uzun süren toplantının ardından kulüp yönetimi ve Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
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