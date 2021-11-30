Kocaelispor'da Omolo, İlyas Kubilay Yavuz ve Taha Batuhan Yayıkcı kadro dışı
Bir dönem Süper Lig'de de oynayan Kocaelispor'da Omolo, İlyas Kubilay Yavuz ve Taha Batuhan Yayıkcı kadro dışı bırakıldı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da futbolcular Johanna Omolo, İlyas Kubilay Yavuz ve Taha Batuhan Yayıkcı'nın kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Omolo, İlyas Kubilay Yavuz ve Taha Batuhan Yayıkcı, teknik heyetin raporu ve yönetim kurulunun onayıyla kadro dışı bırakıldı.
Kadro dışı kalan futbolcular, bundan sonraki çalışmalarına 19 yaş altı takımla devam edecek.
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