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Kolombiyalı James Rodriguez'den veda kararı: Resmen açıkladı!

Kolombiyalı James Rodriguez'den veda kararı: Resmen açıkladı!

15.09.2026 22:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kolombiyalı James Rodriguez'den veda kararı: Resmen açıkladı!

Kolombiya 1. Lig ekibi Nacional forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu James Rodriguez, milli takıma veda ettiğini duyurdu.
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Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, 35 yaşında milli takım kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Milli takım formasını ilk giydiği günden bu yana önemli bir hedefinin olduğunu belirten James Rodriguez, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli takıma adım attığım ilk günden itibaren kafamda tek bir net düşünce vardı: Bir gün veda ettiğimde, bu formayı aldığım yerin çok daha yukarısında bıraktığımı hissedebilmek.

Bir şeyler katmak, derin bir iz bırakmak ve Kolombiya'nın dünyadaki herhangi bir takımla başa baş rekabet edebileceğine inanmasını sağlamak istedim. Bugün geriye dönüp katettiğimiz yola baktığımda, bunu başardığımı hissediyorum.

Bu sadece benim başarım değildi; harika bir jenerasyonun, takım arkadaşlarımın ve yeniden büyük hayaller kurmaya başlayan koca bir ülkenin eseriydi."

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114 MAÇTA 28 GOL KAYDETTİ

James Rodriguez, Kolombiya Milli Takımı kariyerinde toplam 114 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 28 kez gol sevinci yaşadı. 

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