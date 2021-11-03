Komadaki İtalyan futbolcu Cristian Parisi'nin kalbi durdu
38 yaşındaki eski futbolcu Cristian Parisi, İtalya'da geçirdiği korkunç trafik kazasının ardından komaya girmişti, kalbinin durduğu haberi geldi.
Lazio bölgesi takımları Focene, Fiumicino ve Guidonia'da forma giyen 38 yaşındaki eski forvet Cristian Parisi, 12 gün önce Roma'da Ostiense yolu üzerinde çok ağır bir trafik kazası geçirmişti.
Haber Global'in haberine göre, o günden beri kırmızı kodla hastanede tedavi altında tutulan Parisi'nin önce komaya girdiği sonra da kalbinin durduğu açıklandı.
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