Komadaki İtalyan futbolcu Cristian Parisi'nin kalbi durdu

38 yaşındaki eski futbolcu Cristian Parisi, İtalya'da geçirdiği korkunç trafik kazasının ardından komaya girmişti, kalbinin durduğu haberi geldi.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2021 Çarşamba, 11:03
Komadaki İtalyan futbolcu Cristian Parisi'nin kalbi durdu
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Lazio bölgesi takımları Focene, Fiumicino ve Guidonia'da forma giyen 38 yaşındaki eski forvet Cristian Parisi, 12 gün önce Roma'da Ostiense yolu üzerinde çok ağır bir trafik kazası geçirmişti.

Haber Global'in haberine göre, o günden beri kırmızı kodla hastanede tedavi altında tutulan Parisi'nin önce komaya girdiği sonra da kalbinin durduğu açıklandı.



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