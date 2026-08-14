Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konferans Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar belli oldu

Konferans Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar belli oldu

14.08.2026 10:28:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Konferans Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanş maçları tamamlandı ve play-off'a kalan takımlar belli oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanş maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda 25 rövanş maçı yapıldı.

Rakiplerini eleyen Lugano, Midtjylland, Twente, Inter Turku, Nordsjaelland, Tromsö, Rakow, Rijeka, Jablonec, Braga, Partizan, Inter Escaldes, Karabağ, Drita, St. Gallen, Borac, Hibernian, Sion, Motherwell, Gent, Ajax, Hajduk Split, Riga, Dinamo City ve Austria Wien play-off turuna kaldı.

KONFERANS LİGİ'NDE MAÇLAR VE SONUÇLAR

Konferans Ligi'nde play-off turu maçları, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Tobol (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan): 1-2 (0-3)

Karabağ (Azerbaycan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (0-1)

Ilves (Finlandiya) - Rijeka (Hırvatistan): 1-1 (0-1)

Flora Tallinn (Estonya) - Inter Escaldes (Andorra): 0-4 (0-2)

RFS (Letonya) - Jablonec (Çekya): 1-2 (0-2)

Hammarby (İsveç) - Rakow (Polonya): 0-1 (0-0)

Nordsjaelland (Danimarka) - Valur (İzlanda): 5-0 (2-0)

Midtjylland (Danimarka) - Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti): 3-2 (2-0)

DAC 1904 (Slovakya) - Twente (Hollanda): 3-3 (0-6)

Dinamo Minsk (Belarus) - Braga (Portekiz): 0-0 (0-1)

Györi (Macaristan) - Riga (Letonya): 1-1 (0-1)

Vitebsk (Belarus) - Borac (Bosna Hersek): 2-1 (0-1) (Penaltılarla 2-4)

Tromsö (Norveç) - CFR Cluj (Romanya): 2-1 (5-0)

Vaduz (Lihtenştayn) - Inter Turku (Finlandiya): 2-2 (1-2)

Runavik (Faroe Adaları) - Lugano (İsviçre): 2-2 (0-2)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Hibernian (İskoçya): 0-0 (1-2)

St. Gallen (İsviçre) - Sheriff (Moldova): 5-1 (3-1)

Drita (Kosova) - Tre Fiori (San Marino): 5-0 (4-1)

Sion (İsviçre) - Noah (Ermenistan): 2-1 (2-2)

Motherwell (İskoçya) - HJK (Finlandiya): 2-0 (1-1)

Austria Wien (Avusturya) - Beitar (İsrail): 1-2 (2-1) (Penaltılarla 4-2)

Gent (Belçika) - Göteborg (İsveç): 1-1 (1-0)

Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti) - Ajax (Hollanda): 2-2 (1-3)

Hajduk Split (Hırvatistan) - Zalgiris (Litvanya): 4-0 (5-2)

Dinamo City (Arnavutluk) - Auda (Letonya): 4-0 (0-1)

İlgili Konular: #play-off #UEFA Konferans Ligi

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanı güncellendi
Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanı güncellendi UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Hradec Kralove'yi sahasında 1-0 yendi. İlk maçı da aynı skorla kazanan siyah-beyazlılar, play-off turuna yükseldi. UEFA ülke sıralamasında puanlar maçların ardından güncellendi.
Spor yazarları Beşiktaş - Hradec Kralove maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş, 'Ben yarışın içinde olacağım' görüntüsü veriyor'
Spor yazarları Beşiktaş - Hradec Kralove maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş, 'Ben yarışın içinde olacağım' görüntüsü veriyor' Spor yazarları, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.
Zeynep Sönmez Cincinnati Open'da 2. tura yükseldi
Zeynep Sönmez Cincinnati Open'da 2. tura yükseldi Zeynep Sönmez, geriye düştüğü maçta Daria Kasatkina'yı 2-1 mağlup ederek Cincinnati Open'da 2. tura yükseldi. Zeynep, 2. turda dünya 10 numarası Amanda Anisimova ile karşılaşacak.