Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Leicester City-Roma ve Feyenoord-Olimpik Marsilya yarı finalde karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları bu akşam tamamlandı. Leicester City, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı PSV'yi 2-1, Roma ilk maçta 2-1 yenildiği Bodo/Glimt ekibini 4-0, Feyenoord ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Slavia Prag'ı 3-1 ve O. Marsilya ilk maçta 2-1 mağlup ettiği PAOK'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Bu sonuçlarla Leicester City-Roma ve Feyenoord-Olimpik Marsilya eşleşti. Yarı final ilk maçları 28 Nisan'da rövanş mücadeleleri ise 5 Mayıs'ta oynanacak.
Video Haberler
- İzmir ve Muğla'da yazlık kiraları yüzde 100 zamlandı
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
- Genco Erkal beraat etti
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- Beyoğlu'nda yanan otobüsün sürücüsü konuştu
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
- Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Saray'dan ‘araç sayısı' sorusuna ilginç yanıt
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın arkadaşı mahkeme kararını tanımıyor
- UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
- Motorine zam yolda
- Milliler buz hokeyinde mağlup
- PFDK ceza kararlarını açıkladı
- Lider Trabzonspor'un konuğu Karagümrük
- Finans sektöründe kurumlar vergisi yüzde 25’e çıktı
- Erdoğan için harekete geçildi
- Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
- Final hayali suya düştü...