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Konyaspor'dan Filistin maçına çağrı!

Konyaspor'dan Filistin maçına çağrı!

28.09.2026 19:43:00
Güncellenme:
AA
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Konyaspor'dan Filistin maçına çağrı!

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 30 Eylül Çarşamba günü Filistin Milli Takımı ile oynanacakları özel maç için açıklamalarda bulundu.
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Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, Filistin Milli Futbol Takımı ile 30 Eylül Çarşamba günü oynayacakları dostluk maçına Konyalıları davet etti.

Atiker, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın bir futbol maçının ötesinde anlam taşıdığını söyledi.

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Filistin halkının yaşadığı acılar karşısında sessiz kalmamayı ve onların yanında durmayı insani ve vicdani bir sorumluluk olarak gördüklerini anlatan Atiker, şöyle konuştu:

"30 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda buluşalım. Girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı bu anlamlı gecede çocuklarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı alalım, tribünleri hep birlikte dolduralım. İki takımı da alkışlayalım. Misafirlerimize Konya'nın sıcaklığını ve kardeşliğini gösterelim. Filistin'e hep birlikte güçlü bir mesaj gönderelim, aynı tarafız, aynı taraftayız. Konya'nın tek yürek olduğu ve Filistin'le dayanışmanın güçlü bir şekilde ortaya koyduğu bir kardeşlik akşamı olsun. Bütün hemşehrilerimi, Konyasporluları bu anlamlı buluşmaya davet ediyorum."

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PALUT'TAN TARAFTARA ÇAĞRI

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Filistin Milli Takımı'ndaki oyuncular ve meslektaşlarımız inanılmaz zor koşullarda mesleklerini icra etmeye çalışıyorlar. Maçta kol kola, omuz omuza gireceğimiz bir futbol sahası, aynı şekilde de birbirimize sarılarak ayrılacağımız bir akşam olacak. Taraftarlarımız eminim bu organizasyona azami bir şekilde desteğini gösterecek. Hatta bizden de daha fazla Filistin Milli Futbol Takımını destekleyecekler ve bağırlarına basacaklar" diye konuştu.

İlgili Konular: #Maç #filistin #konyaspor

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