Konyaspor evinde 85'te yıkıldı!

15 Ekim 2022 Cumartesi, 22:16

Süper Lig'de 10. hafta maçında arabam.com Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu.

Maçta hem Konyaspor, hem de Gaziantep FK zaman zaman gol bulabilmek adına önemli pozisyonlar geliştirdi. Ev sahibi Konyaspor'da Guilhermae, 38. dakikada penaltıdan yararlanamadı ve Günay Güvenç'e takıldı.

Ev sahibi Konyaspor 50. dakikada Zymer Bytyqi ile golü buldu. Ancak ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Gaziantep FK 85. dakikada Arda Kızıldağ'ın golüyle galibiyete ulaştı.

Ligde son iki maçını kazanamayan Konyaspor 18 puanda kaldı. Ligde 5 hafta sonra galibiyet alan Gaziantep FK 15 puana yükseldi.

Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Gaziantep FK, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.