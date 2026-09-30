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Konyaspor - Filistin maçında dostluk kazandı: 'Özgür olana dek maç ertelenmiştir'

Konyaspor - Filistin maçında dostluk kazandı: 'Özgür olana dek maç ertelenmiştir'

30.09.2026 22:58:00
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AA
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Konyaspor - Filistin maçında dostluk kazandı: 'Özgür olana dek maç ertelenmiştir'

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı'nı karşı karşıya getiren dostluk mücadelesi 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.
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Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Takımı ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan dostluk maçı 2-2 berabere tamamlandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynan maçta Konyaspor'un gollerini Melih İbrahimoğlu ile Mustafa Muhammed atarken, Filistin Milli Takımın'da ise Muhammed Sandouqa iki kez gol sevinci yaşadı.

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İSRAİL'İN SALDIRILARINDA ÖLEN ÇOCUKLAR ANILDI

Hakem Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı karşılaşma, 10. dakikada bir süre durdu. Stat ışıklarının sönmesiyle ekranlarda 7 Ekim'den bugüne İsrail saldırılarında katledilen çocukların isimlerinin yer aldığı video yayımlandı.

Karşılaşmayı izleyen futbolseverler, iki takımın oyuncularını da alkışladı. Bazı taraftarlar sahaya peluş oyuncak attı.

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"GAZZE'DE 1029 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"

Saha kenarındaki reklam panolarında Türkçe ve İngilizce, "Gazze'de 1 yaşın altında 1029 çocuk öldürüldü. Gazze'de 4 bin çocuk ampute edildi. Gazze'de 1,2 milyon kişi çadırlarda kalıyor. İsrail, terör devletidir. İsrail bebek katilidir. Siyonizmin sonu geliyor. Kudüs, Filistin'in başkentidir. Filistin'in yanındayız" mesajlarına yer verildi.

Son dakika oynanırken, "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir. Filistin’de yalnızca maçlar değil, hayatlar, hayaller, çocukluklar yarım kalıyor. Bugün burada 90 dakikayı tamamlamıyoruz. Filistin'de yarım bırakılan hayatları, susturulan umutları ve yaşanan acıları hatırlatmak için bu karşılaşmayı 90 dakika tamamlanmadan, 89.59'da sonlandırıyoruz" anonsuyla karşılaşma bitirildi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile protokol üyeleri, sahada Filistinli futbolcularla bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

Çiçek takdim edilmesinin ardından Filistinli bazı futbolcular kendilerine gösterilen ilgiden dolayı gözyaşlarına hakim olamadı.

İlgili Konular: #gazze #filistin #konyaspor

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