Konyaspor, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti
Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı Konyaspor 2-1'lik skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Francisco Calvo ve 45+6. dakikada Mame Diouf attı. Kasımpaşa'nın tek golü 13. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.
SIRADAKİ RAKİBİ TRABZONSPOR
Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde 42 puana yükseldi. Kasımpaşa, 33 puanda kaldı.
Konyaspor, ligde gelecek hafta sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.
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