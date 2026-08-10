Konyaspor'un konuğu olacak Çaykur Rizespor'da parola 'Galibiyet'

​Trendyol Süper Lig'in Adnan Süvari Sezonu'nun (2026-27 futbol dönemi) ilk haftasında deplasmanlı maçta T. Konyaspor'un konuğu olacak olan Çaykur Rizespor'da bu zorlu deplasman maçının parolası mutlak galibiyet olarak açıklandı.

​Yeşil-Mavili Atmacaların Teknik Direktörü Recep Uçar da yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

​"Yeni dönemin ön hazırlıklarını başta Rize, Erzurum ve Slovenya'da yaptık, son çalışmalarımızı da yine kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Yeni sezonun ilk maçında eski takımım T. Konyaspor'un konuğu olacağız, bu maçtan mutlak 3 puanla döneceğiz. Zira hiçbir eksiğimiz yok, olanaklar çok çok iyi. Yeni Başkan ve yönetimi her daim yanımızdalar. Cefakar taraftarlarımızı bu maça davet ediyoruz, zira onlara da büyük ihtiyacımız var. Geçen sezon rakibimizi Rize'de 3-2 yenmişken Konya'da ise 1-1 berabere kalmıştık. Kısacası Konya'dan yenilgisiz ve puanla döneceğiz."

​Yeşil-Mavili Atmacaların yeni Başkanı Ali Zeki Saruhan da yaptığı açıklamada camiaya galibiyet sözü vererek, "Yönetim olarak takımımızla birlikte Konya'da olacağız" dedi.

​ÖZEL UÇAKLA GİDİP DÖNECEKLER

​Bu arada Çaykur Rizespor kafilesinin 15.08.2026 Cumartesi günkü T. Konyaspor maçına özel uçakla maçtan bir gün önce, 14.08.2026 Cuma günü Rize-Artvin Havalimanı'ndan Konya'ya gideceği ve maç günün akşamı da yine aynı özel uçakla Rize'de döneceği açıklandı.

​Ayrıca Konya ve çevre illerdeki Rizeli ve Karadenizli taraftarlar da bu maça davet edildiler.