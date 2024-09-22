Konyaspor'dan hakem tepkisi: 'Bizi ince ince kıydı'
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Sivasspor maçı sonrası hakem Yasin Kol'un kararlarını eleştirdi.
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Sivasspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın hakeminin verdiği kararları eleştiren Korkmaz, "Kötü bir hakem olduğu için söylemiyorum ama bugün buraya nasıl bir kafayla geldiğini anlamış değilim. Hakem, ince ince sarı kartlarla hızlıca bizi kıydı. Rakip takımda daha önce sarı kartı olan bir oyuncuyu oyundan atamadı. Hakemler Türk futbolu adına kendilerini geliştirmek istiyorlarsa biraz özen göstersinler. Bugün Konya'da bu tepkiyi görürsünüz, yarın gittiğiniz yerlerde ekmek yiyemezsiniz" dedi.
'SPORCUYU KIŞKIRTICI KARARLAR VERDİ'
Karşılaşma sonrasında stadyum çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, maçın hakemi Yasin Kol'un kararlarını eleştirdi. Başkan Korkmaz şunları söyledi:
"Türkiye'de futbolda şöyle bir algı var. Başkandan, yönetimden, futbolcudan Fair-Play adına daha düzgün bir yapı beklerken, ben bugün sahada maçı yöneten hakemin ne yapmak istediğini anlayamadım. İki takım oyuncuları da gayet iyi niyetliyken, hakemden beklenen şu; sahanın bütününe hakim olması gereken bir oyun var ortada. Tribünleri kendi üstüne getirterek, ters kararlarla, taraftarı, sporcuyu kışkırtıcı kararlar verdi. Kötü bir hakem olduğu için söylemiyorum ama bugün buraya nasıl bir kafayla geldiğini anlamış değilim. Hakem, ince ince sarı kartlarla hızlıca bizi kıydı. Rakip takımda daha önce sarı kartı olan bir oyuncuyu oyundan atamadı. Hakemler Türk futbolu adına kendilerini geliştirmek istiyorlarsa biraz özen göstersinler. Bugün Konya'da bu tepkiyi görürsünüz, yarın gittiğiniz yerlerde ekmek yiyemezsiniz."
Spor Haberleri
- Rıdvan Dilmen'den flaş şampiyonluk iddiası!
- 'Mourinho'nun çaresizliği...'
- Nihat Kahveci'den Mourinho'ya sert eleştiri!
- Kerem Demirbay'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
- Galatasaray'ın Kadıköy performansı!
- Konyaspor'dan hakem tepkisi: 'Bizi ince ince kıydı'
- Melih Dumlu, artistik cimnastikte gümüş madalya kazandı!
- Arda Güler oynadı, Real Madrid farklı kazandı!
- PSG, ilk puan kaybını Reims karşısında yaşadı!
- Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilginç yorum!
En Çok Okunan Haberler
-
- Katili itiraf etti!
- Günde kaç asgari ücret harcanıyor?
- Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kadıköy serisini bitirdi!
- Köyde 'yıldırım' faciası
- 'AK Parti'yi gözden düşürür'
- Metin Arolat’ın cenazesi ablasına teslim edildi
- 'Gizli servisin koruması altında olduğu' ortaya çıktı
- DETİS ve Kültür Emek-Sen'den açıklama
- Aile para karşılığında istismara göz yummuş!
- '15 Temmuz sonrası verilen zararın son örneği'