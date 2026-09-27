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Kosova deplasmanda Avusturya'ya direnemedi!

Kosova deplasmanda Avusturya'ya direnemedi!

27.09.2026 22:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kosova deplasmanda Avusturya'ya direnemedi!

Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Kosova'yı 3-1 mağlup etti.
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Avusturya ile Kosova karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Avusturya, rakibini 3-1 mağlup ederek gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

ÜÇ GOLLE YENİLDİ

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada David Affengruber, 45+2. dakikada Junior Adamu ve 61. dakikada Carney Chukwuemeka kaydetti.

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Kosova'nın 83. dakikada Edon Zhegrova ile penaltıdan bulduğu gol ise mağlubiyete engel olamadı.

MURIQI FORMA GİYDİ

Kosova'da maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, 80 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla gruptaki ikinci maçını da kazanan Avusturya puanını 6'ya yükseltirken, ilk yenilgisini alan Kosova 3 puanda kaldı.

İlgili Konular: #Vedat Muriqi #Avusturya #Uluslar Ligi #Kosova

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