Kötü seri sürdü: Aston Villa sahasında Nottingham Forest'a kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinden Aston Villa, Nottingham Forest'ı konuk etti.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Nottingham Forest 2-1 kazandı.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Liam Delap ve 88. dakikada Igor Jesus kaydetti.
Aston Villa'nın karşılaşmadaki tek golü ise 74. dakikada Alysson'dan geldi.
Bu sonucun ardından Nottingham Forest puanını 5'e yükseltirken, Aston Villa 1 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Aston Villa, Tottenham deplasmanına gidecek. Nottingham Forest ise Coventry'yi konuk edecek.