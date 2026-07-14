Salih Özcan transferi sonrası orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş'ın Norveçli futbolcu Kristian Thorstvedt'i gündemine aldığı iddia edildi. Peki, Kristian Thorstvedt kimdir? Kristian Thorstvedt kaç yaşında, nereli? Kristian Thorstvedt hangi takımlarda oynadı?

KRISTIAN THORSTVEDT KİMDİR?

Kristian Thorstvedt, 13 Mart 1999 yılında dünyaya geldi. Serie A kulübü Sassuolo ve Norveç milli takımında orta saha oyuncusu olarak forma giyen Norveçli profesyonel futbolcudur.

KRISTIAN THORSTVEDT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1 Şubat 2018'de Thorstvedt, Viking ile bir buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı. 2018 1. divisjon'da sezonun genç oyuncusu ödülünü aldı.

3 Ocak 2020'de Genk ile üç buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı. 4 Mart 2021'de Thorstvedt, Belçika Kupası çeyrek finalinde Genk'in Mechelen'i 4-1 yendiği maçta iki gol attı.

12 Temmuz 2022'de Sassuolo, Genk'ten Thorstvedt'i beş yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurdu.

Norveç U-20 takımıyla 2019 FIFA U-20 Dünya Kupası'nda yer aldı . Polonya'da düzenlenen turnuvada üç maçta forma giydi. 21 Mayıs 2026'da Thorstvedt, Norveç milli takım teknik direktörü Ståle Solbakken tarafından 2026 FIFA Dünya Kupası için seçilen 26 kişilik kadroya dahil edildi.