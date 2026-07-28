Kritik karşılaşma öncesi... Fenerbahçe'de flaş sakatlık

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Gornik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde, bugün karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante hakkında bir açıklama paylaştı.

SIDIKI CHERIF AÇIKLAMASI Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Sidiki Cherif, ağrıları nedeniyle Gornik Zabrze maçının kadrosunda yer almayacak. Konuyla ilgili açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

KANTE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan N'Golo Kante'nin ise takıma katıldığı belirtildi.