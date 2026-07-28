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Kritik karşılaşma öncesi... Fenerbahçe'de flaş sakatlık
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Kritik karşılaşma öncesi... Fenerbahçe'de flaş sakatlık

28.07.2026 12:11:00
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Cumhuriyet Spor
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Kritik karşılaşma öncesi... Fenerbahçe'de flaş sakatlık

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Gornik Zabrze maçı öncesinde Sidiki Cherif'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama paylaştı.

Kritik karşılaşma öncesi... Fenerbahçe'de flaş sakatlık

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Gornik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde, bugün karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante hakkında bir açıklama paylaştı.

Kritik karşılaşma öncesi... Fenerbahçe'de flaş sakatlık

SIDIKI CHERIF AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Sidiki Cherif, ağrıları nedeniyle Gornik Zabrze maçının kadrosunda yer almayacak. Konuyla ilgili açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

Kritik karşılaşma öncesi... Fenerbahçe'de flaş sakatlık

KANTE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan N'Golo Kante'nin ise takıma katıldığı belirtildi. 

Kritik karşılaşma öncesi... Fenerbahçe'de flaş sakatlık

Deneyimli futbolcu için yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

“2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan futbolcumuz N'Golo Kante, bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır.”

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