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Kritik maç öncesi Galatasaray'a Osimhen müjdesi
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Kritik maç öncesi Galatasaray'a Osimhen müjdesi

2.10.2026 12:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kritik maç öncesi Galatasaray'a Osimhen müjdesi

Galatasaray'da tedavileri devam eden Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın Kasımpaşa maçına kadar hazır olacakları iddia edildi.

Kritik maç öncesi Galatasaray'a Osimhen müjdesi

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynadığı Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın akıbeti merak konusuydu.

Kritik maç öncesi Galatasaray'a Osimhen müjdesi

TRT Spor'da yer alan habere göre, Osimhen ve Lemina'nın milli ara dönüşü oynanacak Kasımpaşa maçına hazır olması bekleniyor.

Kritik maç öncesi Galatasaray'a Osimhen müjdesi

Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un iki futbolcuya da ilk 11'de şans vermeyeceği ifade edildi.

Kritik maç öncesi Galatasaray'a Osimhen müjdesi

Mario Lemina'nın karşılaşmada hiç süre alması beklenmiyor. Victor Osimhen'in ise maçın gidişatına göre 30 dakika oynayabileceği aktarıldı.

İlgili Konular: #galatasaray #victor osimhen #Mario Lemina

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