Kritik maç öncesi Galatasaray'a Osimhen müjdesi

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynadığı Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın akıbeti merak konusuydu.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Osimhen ve Lemina'nın milli ara dönüşü oynanacak Kasımpaşa maçına hazır olması bekleniyor.
Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un iki futbolcuya da ilk 11'de şans vermeyeceği ifade edildi.
Mario Lemina'nın karşılaşmada hiç süre alması beklenmiyor. Victor Osimhen'in ise maçın gidişatına göre 30 dakika oynayabileceği aktarıldı.