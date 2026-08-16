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Küçük taraftarın forması zorla çıkarılmıştı: O taraftara ev hapsi cezası

Küçük taraftarın forması zorla çıkarılmıştı: O taraftara ev hapsi cezası

16.08.2026 14:47:00
Güncellenme:
AA
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Küçük taraftarın forması zorla çıkarılmıştı: O taraftara ev hapsi cezası

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük bir taraftarın formasının çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan kişiye çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezası verildi

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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir zanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eryaman Stadı'ndaki müsabakada yaşanan olaya ilişkin şüpheli Ş.A. hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti.

Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Gençlerbirliği taraftarı Ş.A., Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.A., çıkarıldığı mahkemede ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

İlgili Konular: #fenerbahçe #Gençlerbirliği #taraftar

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