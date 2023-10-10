Kulüp bulamamıştı: Eden Hazard futbolculuk kariyerini noktaladı

Yaz transfer döneminde bir kulüple anlaşamayan 32 yaşındaki Belçikalı futbolcu Eden Hazard kariyerine son verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:17
Kulüp bulamamıştı: Eden Hazard futbolculuk kariyerini noktaladı
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32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard, aktif futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Lille ve Chelsea kariyerlerinde adını dünyaya duyuran Eden Hazard, 2019'da 115 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu. Real Madrid kariyerinde sakatlıkları ve aşırı kilolarıyla anılan Hazard, eleştirilerin odak noktası olmuştu.

Real Madrid, Eden Hazard'ı bu yaz serbest bırakmıştı.


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