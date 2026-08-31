Kulüp tarihinin en pahalı 3. transferi: Liverpool, Bradley Barcola'yı açıkladı

Premier Lig'de yaz transfer döneminin bitimine saatler kala Liverpool Bradley Barcola'yı duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre transfer 106 milyon Sterlin bonservis ve 17 milyon Sterlin bonuslar karşılığında tamamlandı. 23 yaşındaki oyuncunun Liverpool'la 5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Barcola, Liverpool'da 29 numaralı formayı giyecek.

Bradley Barcola, Liverpool tarihinin en pahalı üçüncü transferi olarak kayıtlara geçti. Liverpool geçenz yaz Alexander Isak için 125 milyon Sterlin, Florian Wirtz içinse 116 milyon Sterlin ödemişti.

Kulübün internet sitesine verdiği röportajda Barcola şunları kaydetti:

"Çok büyük şeyler başarmayı umuyorum. Her şeyden önce, Premier Lig'i kazanmak en büyük hayallerinden biri. Bu stadyumda iki kez oynama şansım oldu ve atmosferi, taraftarların Liverpool oyuncularının arkasında nasıl durduğunu gördüm. Liverpool'un benimle ilgilendiğini öğrendiğimde soru sormadım ve bunun benim için çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum."