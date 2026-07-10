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Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

10.07.2026 15:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, talepler üzerine başkanlığa devam etme kararı aldı.

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Kulüpler Birliği Toplantısı'nda başkan Ertuğrul Doğan ile devam kararı çıktı.

Kulüpler Birliği Vakfı, başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi görev süresi dolacak Ertuğrul Doğan'ın geleceği oldu.

Ertuğrul Doğan, kulüplerden gelen baskı ve başka aday çıkmamasının ardından Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkanlığa devam kararı aldı.

YABANCI KURALI NE OLACAK?

TFF'nin açıkladığı 10+4 yabancı kuralı da Kulüpler Birliği'nin gündeminde yer alıyor.

Gerçekleşen toplantıda başkan Ertuğrul Doğan'ın geleceği masaya yatırıldı ve yabancı kuralı konuşulmadı.

Kulüpler Birliği'nde ilerleyen günlerde bir toplantı daha olacak ve bu toplantıda yabancı kuralının masaya yatırılması bekleniyor.

İlgili Konular: #Kulüpler Birliği #başkan #Ertuğrul Doğan

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