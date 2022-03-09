Kulüpler Birliği'nden olağanüstü toplantı kararı

Son günlerde üst üste yaşanan önemli gelişmelerin ardından Kulüpler Birliği, olağanüstü toplantı kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 14:47
Kulüpler Birliği'nden olağanüstü toplantı kararı
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Kulüpler Birliği, son günlerde yaşanan yayın ihalesi ve MHK kararları gibi önemli gelişmelerin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

10 Mart Perşembe günü saat 12:00'de gerçekleşmesi planlanan toplantıda ana gündem maddeleri yayın ihalesi ve MHK'nin bazı hakemleri sezon sonuna kadar görevden alması olacak.


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