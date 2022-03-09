Kulüpler Birliği'nden olağanüstü toplantı kararı
Son günlerde üst üste yaşanan önemli gelişmelerin ardından Kulüpler Birliği, olağanüstü toplantı kararı aldı.
Kulüpler Birliği, son günlerde yaşanan yayın ihalesi ve MHK kararları gibi önemli gelişmelerin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.
10 Mart Perşembe günü saat 12:00'de gerçekleşmesi planlanan toplantıda ana gündem maddeleri yayın ihalesi ve MHK'nin bazı hakemleri sezon sonuna kadar görevden alması olacak.
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