Kulüpler Birliği'nden olağanüstü toplantı kararı

09 Mart 2022 Çarşamba, 14:47

Kulüpler Birliği, son günlerde yaşanan yayın ihalesi ve MHK kararları gibi önemli gelişmelerin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

10 Mart Perşembe günü saat 12:00'de gerçekleşmesi planlanan toplantıda ana gündem maddeleri yayın ihalesi ve MHK'nin bazı hakemleri sezon sonuna kadar görevden alması olacak.