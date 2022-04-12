Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı ve yayın ihalesi açıklaması

12 Nisan 2022 Salı, 18:51

Kulüpler Birliği'nin bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından Ahmet Ağaoğlu, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

8+3 yabancı kuralının bir sezon daha devam etmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, devam eden yayın ihalesini en kısa süre içinde tamamlamak istediklerini belirtti.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Kulüpler Birliği olarak yoğun bir gündem olarak toplandık. Komisyonda kabul edilen spor yasası birinci maddemizdi. UEFA'ya üye 56 üye içerisinde buna benzer bir yasa ile futbolun yönetildiği bir başka ülke yok. Yasa çıkmadan dört büyük kulüp başkanı ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Süleyman Hurma ile önümüzdeki hafta yoğun çalışmalar yapacağız."

Yabancı konusu uzun zamandır gündemde. Nihat Özdemir'e de çekincelerimizi dile getirmiştik. En azından 1 sene daha 8+3 yabancı kuralının devam etmesini istiyoruz. Çünkü bazı kulüplerimizin elin uzun mukaveleleri olan ciddi sayıda yabancı oyuncu var."

"Naklen yayın ihalesi için çalışan isimler istifa etti. Servet Yardımcı naklen yayın ihalesiyle ilgili süreci yönetiyor. Görüşlerimizi Servet Yardımcı'ya ileteceğiz. 1.5 ay içerisinde bu işi bitirmek istiyoruz."

"Hiçbir şekilde ne Göksel Gümüşdağ ne de Ahmet Nur Çebi TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmüyorlar. Her ikisinin de ifadeleri benim geçtiğimiz hafta kullandığım ifadeyle aynı. TFF Başkanı olmak istemiyorum. Kamuoyunda gündemde isimler var. Neden bu isimler gündemde bilmiyorum."