Kulüpler, teknik direktörler ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırının yankıları sürerken, Kulüpler Birliği, bazı teknik adamlar ve bazı futbolcular bugün TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.
Süper Lig kulüplerinden 9 başkan, beraberinde futbolcu ve teknik adamlarla birlimkte TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle hem geçmiş olsun dileklerini iletecekler, hem de futbol ailesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunun mesajını verecekler. Toplantıda; Galatasaray Adası'na yapılan saldırı ve Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya girerek hakemi hedef alan ve kalabalıkta Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırganın da konusu masaya yatırılacak. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un talebi üzerine Riva'daki geçmiş olsun ziyaretinden sonra kulüplerin toplantı yapması da bekleniyor.
Şu ana kadar TFF'ye Ali Koç, Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Galatasaraylı yönetici Erden Timur, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa teknik direktörü Şenol Can, Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin, İstanbulspor kaptanı İbrahim Yılmaz'ın geldikleri ve tüm heyetin toplanmasıyla toplantının 14.00'te başlayacağı belirtildi.
JOSEF DE SOUZA TFF BİNASINDA
Öte yandan MKE Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara şiddet uyguladığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Josef de Souza da TFF binasına geldi.
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