Kura çekimi tamamlandı: CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcilerin rakipleri belli oldu

Türkiye'yi 2027 CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımların grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekimine milli libero Simge Aköz de katıldı.
Kura sonucunda kadınlarda VakıfBank A Grubu'nda, Fenerbahçe Medicana C Grubu'nda, Eczacıbaşı Peron D Grubu'nda, Galatasaray Daikin ise E Grubu'nda yer aldı.
Erkeklerde Galatasaray A Grubu'nda, Ziraat Bankkart ise B Grubu'nda mücadele edecek.
KADINLAR CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI
A Grubu: VakıfBank, Uni Opole, Volley Mulhouse Alsace, elemelerden gelecek takım
B Grubu: A. Carraro Prosecco, KS Developres, Dresdner, Igor Gorgonzola
C Grubu: Fenerbahçe Medicana, Numia Vero Volley, Levallois Paris Saint Cloud, Vasas Obuda
D Grubu: Savino Del Bene, Eczacıbaşı Peron, Tent Obrenovac, elemelerden gelecek takım
E Grubu: PGE Budowlani, SUHL Thüringen, C.S.O. Voluntari 2005, Galatasaray Daikin
ERKEKLER CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI
A Grubu: Recycling Volleys, Galatasaray, Panathinaikos, elemelerden gelecek takım
B Grubu: Sir Sicoma Manini, Ziraat Bankkart, Montpellier, Dinamo
C Grubu: Aluron CMC Warta, SVG Lüneburg, CEZ Karlovarsko, Guaguas Las Palmas
D Grubu: Lube J.P. Myne, PGE Projekt, Greenyard, Itas
E Grubu: Bogdanka, Rana, Tours, elemelerden gelecek takım