Kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne yeni sezon heyecanı ilk eleme turu maçlarıyla başladı. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 2. eleme turu karşılaşmaları öncesinde 3. eleme turunun kura çekimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ
Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibi oldu. Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
PLAY-OFF'TAKİ OLASI EŞLEŞME
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin play-off'taki olası rakibi de belli oldu.
Fenerbahçe, Devler Ligi'nde play-off'a kalması halinde Lyon-Sparta Prag ya da Bodo/Glimt-Union SG eşleşmelerinin galiplerinden biriyle karşı karşıya gelecek.
AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİP
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi durumunda Avrupa Ligi 3. eleme turunda Twente-Ferencvaros eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2. ELEME TURU TAKVİMİ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yle eşleşmişti. Sarı-lacivertliler bu turdaki ilk maçını 21 Temmuz Salı günü İstanbul'da oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da yapılacak.