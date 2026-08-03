Kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapıldı.

GORNIK ZABRZE'Yİ ELEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde sezona 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, bu turda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi ilk maçta 1-0 mağlup etmişti. Rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kalıp rakibini eleyen sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Sturm Graz'la eşleşmişti. Devler Ligi'nde yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin play-off'taki muhtemel rakibi belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı 18 ya da 19 Ağustos'ta, rövanşını ise 25 ya da 26 Ağustos'ta oynayacak.

STURM GRAZ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabına kalabilmek için ilk olarak Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler 3. eleme turundaki ilk maçta 5 Ağustos Çarşamba günü rakibini İstanbul'da konuk edecek. Fenerbahçe bu maçın rövanşında rakibiyle 11 Ağustos Salı günü deplasmanda karşılaşacak. İstanbul'daki maç 21.00'de, Avusturya'daki maç TSİ 21.30'da başlayacak.