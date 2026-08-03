Kura çekiminin ardından... İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupası Avrupa Ligi'nde yeni sezonun play-off etabındaki muhtemel eşleşmeler belli oldu. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın play-off'taki muhtemel rakibi belirlendi.

2'DE 2 İLE BAŞLADI

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde sezona 2. eleme turundan başladı. Siyah-beyazlı ekip, Danimarka ekibi Midtjylland'ı her iki maçta da yenip adını 3. eleme turuna yazdırdı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, deplasmandaki karşılaşmada rakibini 2-0 yenmişti.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ

Avrupa Ligi'nde bugün yapılan kura çekiminin ardından Beşiktaş, 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi elemesi halinde play-off'ta Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Siyah-beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta, rövanşını ise 27 Ağustos'ta oynayacak.

SIRADAKİ RAKİP HRADEC KRALOVE

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalabilmek için ilk olarak Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar 6 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Beşiktaş, bu turdaki rövanşı ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. Her iki mücadele de 20.00'de başlayacak.

KONFERANS LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİP

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda etmesi durumunda yoluna Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde elenmesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos - CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

PLAY-OFF TURUNDAKİ DİĞER EŞLEŞMELER

Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:

Trabzonspor / Ferencvaros (Macaristan) - Gornik Zabrze (Polonya)

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya) / Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

Sint-Truidense (Belçika) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Viktoria Plzen (Çekya)

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Egnatia (Arnavutluk) / Lillestrom (Norveç)

Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya) / Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan)

Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan) / PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika)

Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları) / Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda)

Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş / Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)

Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya) / Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)

OFI Crete (Yunanistan) / Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan)