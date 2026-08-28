Kura çekiminin ardından... İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri

LİG AŞAMASI 15 EKİM'DE BAŞLAYACAK

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 15 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Altı haftadan oluşan lig aşaması, 17 Aralık 2026'da tamamlanacak.

Lig aşamasında ilk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. İlk 24 sıranın dışında kalan takımlar Avrupa'ya veda edecek.

2026/27 UEFA Konferans Ligi finali, 2 Haziran 2027 tarihinde İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.