Kylian Mbappe ayrılık iddialarını yalanladı!
Yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Paris Saint Germain'den ayrılacağına dair iddialar ile ilgili açıklamada bulundu.
Fransa futbolunun bir numaralı ismi Kylian Mbappe, Paris Saint Germain'den ayrılacağına dair iddialar ile ilgili konuştu.
Fransız yıldız yaptığı açıklamada, "Burada mutluyum. Ocakta ayrılacağım iddiaları kesinlikle yalan. Bu haberi görünce ben de herkes gibi şok oldum" dedi.
Haberi görünce şok olduğunu söyleyen Kylian, "Bu haber çıktığında hem ben hem de çevrem şaşkına döndü. Bunun tamamen yalan bir haber olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim." açıklamasını yaptı.
Daha önce, PSG'nin sözleşmede verdiği sözleri yerine getirmediği için Kylian Mbappe'nin mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtilmişti.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Feci kaza: Hostesleri taşıyan araç ok gibi saplandı
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- Berna Laçin ameliyat olacağını açıkladı
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- 'Alanı kapatma kararı aldık'
- Starbucks'ta kavga: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!
- Yandaş yazardan 'kader' tepkisi
- AKP'nin zengin ettiği patron...