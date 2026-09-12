Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü: 'Kariyerinde çok ileriye gidebilir'

Fransız yıldız, kendisini heyecanlandıran genç oyuncular için gelen sorunun ardından, "Şu anda hangi oyuncular beni heyecanlandırıyor? İsim vermek istemiyorum çünkü birini unutursam... Dünyanın en iyi on ya da on beş oyuncusunun kimler olduğunu söylemek gerekirse, sanırım herkes aynı fikirde olur. Genç oyuncular arasında Lamine Yamal var. Onda her şey var. Estevao'yu seviyorum, özel bir yaratıcılığı var. Real Madrid'de Arda Güler var, kariyerinde çok ileriye gidebilir. Endrick'in potansiyeli var, o bir golcü. Zaire-Emery ve Desire Doue de kesinlikle harika kariyerlere sahip olacaklar" dedi.