Kylian Mbappe'den Arda Güler paylaşımı: 'Habibi'

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Fransa 'ya 1-0 mağlup oldu.

Fransız yıldız Kylian Mbappe, karşılaşmanın ardından Real Madrid'den takım arkadaşları Eduardo Camavinga ve Arda Güler 'in de yer aldığı iki sosyal medya paylaşımı yaptı.

'HABİBİ'

Milli futbolcu Arda Güler ile sohbet ederken çekilen fotoğrafını, "Habibi" yazarak paylaşan yıldız oyuncu, Güler ile birlikte Camavinga'nın da yer aldığı bir diğer fotoğraf karesini daha paylaştı.