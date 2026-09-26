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Kylian Mbappe'den Arda Güler paylaşımı: 'Habibi'
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Kylian Mbappe'den Arda Güler paylaşımı: 'Habibi'

26.09.2026 14:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Kylian Mbappe'den Arda Güler paylaşımı: 'Habibi'

Yıldız futbolcu Kylian Mbappe, A Milli Takım'ın Fransa maçı sonrası Real Madrid'den takım arkadaşı olan Arda Güler ile çekilen fotoğrafı "Habibi" notuyla paylaştı.

Kylian Mbappe'den Arda Güler paylaşımı: 'Habibi'

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

Kylian Mbappe'den Arda Güler paylaşımı: 'Habibi'

Fransız yıldız Kylian Mbappe, karşılaşmanın ardından Real Madrid'den takım arkadaşları Eduardo Camavinga ve Arda Güler'in de yer aldığı iki sosyal medya paylaşımı yaptı. 

Kylian Mbappe'den Arda Güler paylaşımı: 'Habibi'

'HABİBİ'

Milli futbolcu Arda Güler ile sohbet ederken çekilen fotoğrafını, "Habibi" yazarak paylaşan yıldız oyuncu, Güler ile birlikte Camavinga'nın da yer aldığı bir diğer fotoğraf karesini daha paylaştı.

Kylian Mbappe'den Arda Güler paylaşımı: 'Habibi'

FRANSA MİLLİ TAKIMI DA PAYLAŞIM YAPTI

Mbappe'nin paylaşımları Fransa Milli Takımı resmi sanal medya hesaplarında da yer aldı. 

Fransız Milli Takımı hesaplarında; Arda Güler'in formasıyla birlikte fotoğraflarda yer alan Mbappe, Camavinga ve Arda Güler'in sohbet ettikleri anlara; "Önce dostluk" notu düşüldü.

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