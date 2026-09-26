Kylian Mbappe'den Arda Güler paylaşımı: 'Habibi'

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.
Fransız yıldız Kylian Mbappe, karşılaşmanın ardından Real Madrid'den takım arkadaşları Eduardo Camavinga ve Arda Güler'in de yer aldığı iki sosyal medya paylaşımı yaptı.
'HABİBİ'
Milli futbolcu Arda Güler ile sohbet ederken çekilen fotoğrafını, "Habibi" yazarak paylaşan yıldız oyuncu, Güler ile birlikte Camavinga'nın da yer aldığı bir diğer fotoğraf karesini daha paylaştı.
FRANSA MİLLİ TAKIMI DA PAYLAŞIM YAPTI
Mbappe'nin paylaşımları Fransa Milli Takımı resmi sanal medya hesaplarında da yer aldı.
Fransız Milli Takımı hesaplarında; Arda Güler'in formasıyla birlikte fotoğraflarda yer alan Mbappe, Camavinga ve Arda Güler'in sohbet ettikleri anlara; "Önce dostluk" notu düşüldü.