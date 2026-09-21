Kylian Mbappe'den Zinedine Zidane sözleri: 'Sanki bir film gibi'

Kylian Mbappe, Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nda göreve başlamasının ardından yeni dönemi değerlendirdi.

Real Madrid'in yıldızı, Zidane ile yıllar önce başlayan hikâyesinin bugün milli takımda devam etmesini "film gibi" sözleriyle anlattı.

"BENİ REAL MADRID'E GÖTÜRMÜŞTÜ"

Mbappe, "Yeni bir teknik direktörle yeni bir dönem başlıyor. Milletler Ligi yaklaşıyor: dört maç, nasıl geçeceğini göreceğiz. Herkes için yeni bir deneyim olacak çünkü şimdiye kadar sadece Deschamps'ı tanıyorduk. Değişiklikler bizi bekliyor, ama bence her şey çok iyi sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.

Zidane ile geçmişte yaşadığı anıyı anlatan Mbappe, "Zidane beni 13 ya da 14 yaşındayken Real Madrid'in antrenman sahasına götürmüştü. Sanki sonsuzluk gibi gelmişti. Ve şimdi o benim milli takımımın teknik direktörü. Sanki bir film gibi, ama her şey gerçek ve en üst düzeyde" dedi.

"FRANSA İLE YENİ BİR DÖNEME GİRDİK"

Fransa Milli Takımı'nda yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Mbappe, "Fransa milli takımıyla yeni bir döneme girdik: Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için iki yılımız var ve şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.