Kylian Mbappe, PSG'nin sponsor reklamında yer almadı

14 Nisan 2022 Perşembe, 16:24

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) gelecek sezon için yeni forma sponsorunu duyurdu.

PSG'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, giyim markası GOAT ile 2022-23 yılları arasında forma kol sponsorluğu için anlaşıldığı belirtildi. İddiaya göre Fransız ekibi bu sponsorluk anlaşması ile 3 yılda 50 milyon Euro civarında bir gelir elde edecek.

Ancak Paris ekibinin sitesinde paylaşılan tanıtım görüntülerinde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe'nin olmaması dikkat çekti.

TAKIMDAN AYRILACAK İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Sponsor tanıtım reklamında takımın yıldızlarından Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, Presnel Kimpembe ve Achraf Hakimi yer alırken Fransız yıldızın bulunmaması gelecek sezon takımdan ayrılacak iddalarını güçlendirdi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe'nin PSG'de kalması için Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron dahi devreye girmişti. Ancak henüz yeni sözleşme imzalamayan yıldız forvet için en büyük aday Real Madrid olarak gözüküyor.