Kylian Mbappe, PSG'nin sponsor reklamında yer almadı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) gelecek sezon için yeni forma sponsorunu duyurdu.

PSG'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, giyim markası GOAT ile 2022-23 yılları arasında forma kol sponsorluğu için anlaşıldığı belirtildi. İddiaya göre Fransız ekibi bu sponsorluk anlaşması ile 3 yılda 50 milyon Euro civarında bir gelir elde edecek.

Ancak Paris ekibinin sitesinde paylaşılan tanıtım görüntülerinde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe'nin olmaması dikkat çekti.

@PSG_English @goatapp



At the crossroads of sport and fashion pic.twitter.com/v0TWiTKJIb