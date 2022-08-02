La Liga hangi platformda yayınlanacak? İşte La Liga maçlarını Türkiye'de yayınlayacak kanal

02 Ağustos 2022 Salı, 22:40

Futbolda 2022-2023 sezonu yaklaşıyor. Dünya yıldızlarını barındıran La Liga’da yeni sezon 12 Ağustos günü başlayacak. La Liga bu yıl Katar'da sezon ortasında düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle her zamankinden erken başlayacak. Peki La Liga maçlarını hangi kanal canlı yayınlayacak? İşte La Liga’nın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu...

LA LIGA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği La Liga maçları bu yıl S Sport'ta canlı yayınlanacak. S Sport, Türkiye'deki La Liga takipçilerine özet görüntüler, önemli anlar, programlar ve tüm İspanya La Liga maçlarını canlı ve özel olarak yayınlayacak.