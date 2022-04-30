La Liga'da şampiyon Real Madrid!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Espanyol'u mağlup etti ve ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.
İspanya La Liga 34. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Espanyol ile karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-0 kazandı ve ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Ev sahibi ekibe şampiyonluğu getiren golleri 33. ve 43. dakikalarda Rodrygo, 55. dakikada Asensio ve 81. dakikada Karim Benzema kaydetti.
Real Madrid bu bu sonuçla La Liga'daki 35. şampiyonluğuna ulaştı.
CARLO ANCELOTTI TARİHE GEÇTİ
Carlo Ancelotti, 5 büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.
Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Espanyol ise Osasuna'yı konuk edecek.
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