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Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı
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Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

24.09.2026 10:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, İspanya La Liga'da oynadığı 7 maçla 'en çok şans yaratan futbolcular' sıralamasında zirveye yerleşti.

Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

İspanya La Liga'da ilk milli araya 3. sırada giren Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, az süre almasına rağmen fark yarattı. 

Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

Milli yıldız, Jose Mourinho geldiğinden beri 7 lig maçında forma giydi. Ancak milli futbolcu toplamda 349 dakika süre alabildi. 

Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

Arda Güler, 349 dakikada 1 gol, 3 asist sıkıştırdı. Milli yıldız aldığı kısa süreleri etkili kullandı.

Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

Squawka'nın derlediği istatistiklerde Arda Güler, oynadığı ortalama 50 dakikada İspanya La Liga'da en çok şans yaratan oyuncu oldu.

Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

İşte İspanya La Liga'da en çok şans yaratan futbolcular:

10- Alex Baena - Atletico Madrid | 14

Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

9- Luismi Cruz - Deportivo | 14

Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

8- Isco - Real Betis | 14

Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

7- Alberto Moleiro - Villarreal | 15

Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

6- Edu Exposito - Espanyol | 16

Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

5- Unai Lopez - Rayo Vallecano | 16

Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

4- Jude Bellingham - Real Madrid | 16

Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

3- Inigo Vicente - Racing Santander | 17

Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

2- Lamine Yamal - Barcelona | 27

Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

1- Arda Güler - Real Madrid | 28

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