Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı: Arda Güler o istatistikte fark yarattı

İspanya La Liga'da ilk milli araya 3. sırada giren Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, az süre almasına rağmen fark yarattı.
Milli yıldız, Jose Mourinho geldiğinden beri 7 lig maçında forma giydi. Ancak milli futbolcu toplamda 349 dakika süre alabildi.
Arda Güler, 349 dakikada 1 gol, 3 asist sıkıştırdı. Milli yıldız aldığı kısa süreleri etkili kullandı.
Squawka'nın derlediği istatistiklerde Arda Güler, oynadığı ortalama 50 dakikada İspanya La Liga'da en çok şans yaratan oyuncu oldu.
İşte İspanya La Liga'da en çok şans yaratan futbolcular:
10- Alex Baena - Atletico Madrid | 14
9- Luismi Cruz - Deportivo | 14
8- Isco - Real Betis | 14
7- Alberto Moleiro - Villarreal | 15
6- Edu Exposito - Espanyol | 16
5- Unai Lopez - Rayo Vallecano | 16
4- Jude Bellingham - Real Madrid | 16
3- Inigo Vicente - Racing Santander | 17
2- Lamine Yamal - Barcelona | 27
1- Arda Güler - Real Madrid | 28