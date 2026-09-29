Lamine Yamal yıldızlaştı: İspanya, Hırvatistan'ı farklı devirdi!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İspanya 4-1 kazandı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 2. ve 63. dakikalarda Lamine Yamal, 31. dakikada Yamal'ın asistinde Marc Pubill ve 89. dakikada Nico Williams kaydetti.

Hırvatistan'ın tek golü, 28. dakikada Drena Beljo'dan geldi.

YAMAL'DAN İKİ GOL BİR ASİST

Karşılaşmayı iki gol ve bir asistle tamamlayan Lamine Yamal, etkili performansını sürdürdü.

Genç yıldız; Rayo Vallecano, Valencia ve Levante karşısında ikişer gol atarken, Feyenoord ve Racing Santander maçlarında birer gol ve ikişer asist üretti. Sevilla karşısında iki asist yapan Yamal, İngiltere maçında da bir kez fileleri havalandırdı.

İSPANYA 2'DE 2 YAPTI

Bu sonucun ardından İspanya, grupta 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İspanya, Çekya'yı konuk edecek. Hırvatistan ise sahasında İngiltere'yi ağırlayacak.