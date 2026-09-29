Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lamine Yamal yıldızlaştı: İspanya, Hırvatistan'ı farklı devirdi!

Lamine Yamal yıldızlaştı: İspanya, Hırvatistan'ı farklı devirdi!

29.09.2026 23:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Lamine Yamal yıldızlaştı: İspanya, Hırvatistan'ı farklı devirdi!

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İspanya 4-1 kazandı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 2. ve 63. dakikalarda Lamine Yamal, 31. dakikada Yamal'ın asistinde Marc Pubill ve 89. dakikada Nico Williams kaydetti.

Hırvatistan'ın tek golü, 28. dakikada Drena Beljo'dan geldi.

Image

YAMAL'DAN İKİ GOL BİR ASİST

Karşılaşmayı iki gol ve bir asistle tamamlayan Lamine Yamal, etkili performansını sürdürdü.

Genç yıldız; Rayo Vallecano, Valencia ve Levante karşısında ikişer gol atarken, Feyenoord ve Racing Santander maçlarında birer gol ve ikişer asist üretti. Sevilla karşısında iki asist yapan Yamal, İngiltere maçında da bir kez fileleri havalandırdı.

Image

İSPANYA 2'DE 2 YAPTI

Bu sonucun ardından İspanya, grupta 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İspanya, Çekya'yı konuk edecek. Hırvatistan ise sahasında İngiltere'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #İspanya #Hırvatistan #Uluslar Ligi #Lamine Yamal

İlgili Haberler

Galatasaraylı İlkay Gündoğan'a Mevlüde Genç Madalyası verildi
Galatasaraylı İlkay Gündoğan'a Mevlüde Genç Madalyası verildi Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, ırkçılığa, nefrete ve dışlanmaya karşı duruşu ile gençlere örnek olduğu için 2025 Mevlüde Genç Madalyası'na layık görüldü. İlkay Gündoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Özel bir ödül. Beni bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Benim üç küçük çocuğum var. Bir gün bu dünyayı terk edersem çocuklarım için daha iyi ve güzel bir yer bırakmak istiyorum. Hayatımı ona göre yaşıyorum, bu sorumluluğumu biliyorum" ifadelerini kullandı.
TOFAŞ EuroCup'a galibiyetle başladı!
TOFAŞ EuroCup'a galibiyetle başladı! TOFAŞ, BKT EuroCup'ın ilk haftasında kendi evinde ağırladığı Niners Chemnitz'i 82-69 mağlup etti.
Dursun Özbek'e Avrupa'dan önemli görev!
Dursun Özbek'e Avrupa'dan önemli görev! Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, oy birliği ile Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.