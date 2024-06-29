Lamine Yamal'a 250 milyon Euro'luk dev teklif!
Fransız devi PSG'nin, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal için 250 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'nın genç yıldızına dev bir transfer teklifi geldi.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; PSG, Lamine Yamal için Barcelona'ya 250 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.
BARCELONA'NIN KARARI KESİN
Katalan devi, ekonomik sıkıntılar çekmesine rağmen genç yıldızı kesinlikle satmayı düşünmüyor.
Barcelona Başkanı Laporta, geçtiğimiz Mart ayında 200 milyon Euro'luk teklifin reddedildiğini açıklamıştı.
FRANSIZ DEVİNE İLETİLDİ
Dev teklife rağmen Katalanlar, oyuncunun kesinlikle satılık olmadığını Fransız devine bildirdiği ifade edildi.
PSG daha önce Barcelona'dan 222 milyon Euro'ya Neymar'ı transfer etmişti. Barcelona, Yamal'ın serbest kalma maddesini 1 milyar Euro olarak belirledi.
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