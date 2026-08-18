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Lazio'da Mauro Icardi gelişmesi: İtalyan ekibi baskısını arttırdı
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Lazio'da Mauro Icardi gelişmesi: İtalyan ekibi baskısını arttırdı

18.08.2026 10:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lazio'da Mauro Icardi gelişmesi: İtalyan ekibi baskısını arttırdı

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi için transfer sürecini hızlandırdığı ve bu hafta içinde anlaşma sağlamak istediği iddia edildi.

Lazio'da Mauro Icardi gelişmesi: İtalyan ekibi baskısını arttırdı

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Lazio'da Mauro Icardi gelişmesi: İtalyan ekibi baskısını arttırdı

Arjantinli golcü için Lazio'nun ilgisi ise her geçen gün daha da ciddi bir hal alıyor.

Lazio'da Mauro Icardi gelişmesi: İtalyan ekibi baskısını arttırdı

İtalyan basınında daha önce Lazio'nun, bonservis bedeli ödemeyeceği Icardi'ye maaş bütçesinin oldukça üzerinde 3 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planladığı aktarılmıştı.

Lazio'da Mauro Icardi gelişmesi: İtalyan ekibi baskısını arttırdı

Fabrizio Romano'nun aktardığı son gelişmeye göre ise Lazio, Icardi transferi için baskısını artırmış durumda. İtalyan ekibi, Arjantinli yıldız için bu hafta içerisinde süreci hızlandırarak transfer döneminin son günlerine kalmadan anlaşma sağlamak istiyor.

Lazio'da Mauro Icardi gelişmesi: İtalyan ekibi baskısını arttırdı

ICARDI'NİN KARARI BEKLENİYOR

Lazio'nun Icardi için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki saatlerde anlaşma ihtimalinin daha net ortaya çıkacağı kaydedildi.

Lazio'da Mauro Icardi gelişmesi: İtalyan ekibi baskısını arttırdı

Icardi'nin ise Lazio dışında başka tekliflere de sahip olduğu ve henüz geleceğiyle ilgili kararını vermediği ifade edildi.

Lazio'da Mauro Icardi gelişmesi: İtalyan ekibi baskısını arttırdı

Lazio, Icardi transferinin yanı sıra alternatif golcü olarak Andrea Pinamonti seçeneğini de gündemde tutuyor.

Lazio'da Mauro Icardi gelişmesi: İtalyan ekibi baskısını arttırdı

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da dört sezon forma giyen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asist kaydetti. 

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