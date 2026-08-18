Lazio'da Mauro Icardi gelişmesi: İtalyan ekibi baskısını arttırdı

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Arjantinli golcü için Lazio'nun ilgisi ise her geçen gün daha da ciddi bir hal alıyor.

İtalyan basınında daha önce Lazio'nun, bonservis bedeli ödemeyeceği Icardi'ye maaş bütçesinin oldukça üzerinde 3 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planladığı aktarılmıştı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı son gelişmeye göre ise Lazio, Icardi transferi için baskısını artırmış durumda. İtalyan ekibi, Arjantinli yıldız için bu hafta içerisinde süreci hızlandırarak transfer döneminin son günlerine kalmadan anlaşma sağlamak istiyor.

ICARDI'NİN KARARI BEKLENİYOR Lazio'nun Icardi için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki saatlerde anlaşma ihtimalinin daha net ortaya çıkacağı kaydedildi.

Icardi'nin ise Lazio dışında başka tekliflere de sahip olduğu ve henüz geleceğiyle ilgili kararını vermediği ifade edildi.

Lazio, Icardi transferinin yanı sıra alternatif golcü olarak Andrea Pinamonti seçeneğini de gündemde tutuyor.