Lazio galibiyeti ikinci yarıda aldı!

11 Eylül 2022 Pazar, 21:50

İtalya Ligi'nin 6. haftasında Lazio ile Hellas Verona karşılaştı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Lazio oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Ciro Immobile ile 90+6. dakikada Luis Alberto kaydetti. Hellas Verona'da Koray Günter yedeklerde yer aldı süre almadı.

Bu sonucun ardından Lazio 11 puana ulaştı. Hellas Verona ise 5 puanda kaldı. Gelecek hafta Lazio deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya gelecek. Verona da Fiorentina'ya konuk olacak.