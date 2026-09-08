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Lazio'nun galibiyet serisi devam ediyor

Lazio'nun galibiyet serisi devam ediyor

8.09.2026 09:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lazio'nun galibiyet serisi devam ediyor

İtalya Serie A'nın üçüncü haftasında Lazio, konuk olduğu Udinese'yi 2-1 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı.

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İtalya Serie A'nın 3. haftasında Udinese, Lazio'yu konuk etti.

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan kapanış maçını Lazio 2-1 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Udinese'nin golü 49. dakikada Jesper Karlström'den geldi.

Lazio'ya üç puanı getiren golleri ise 75'te Davide Frattesi ve 88'de Albert Gudmundsson kaydetti.

Bu galibiyetle beraber Lazio, ligde üç maç sonunda namağlup yoluna devam etti ve haftayı 9 puanla 3. sırada bitirdi. Udinese ise 4 puanla 11. basamakta yer aldı.

Gelecek hafta Udinese Inter deplasmanına giderken, Lazio ise sahasında Milan ile karşılaşacak.

Öte yandan günün bir diğer Serie A maçında Cagliari, konuk ettiği Lecce'yi 1-0 mağlup etti.

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